MSC Seashore’un biletleri satışta

2021 Haziran ayında seferine başlayacak olan MSC Seashore 7 gecelik seyahat boyunca Akdeniz’in en popüler limanlarından Barselona, Marsilya, Cenova, Napoli, Messina ve Valetta’ya uğrayacak.

İlk 2 hafta boyunca yalnızca MSC Voyagers Club üyelerine özel rezervasyona açılan program; MSC Cruises’un sadık misafirlerine sunduğu özel ayrıcalıklardan sadece biri. Diğer tüm misafirler ise rezervasyonlarını 11 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yaptırabilecek. MSC Seashore, sırasıyla 2017 ve 2018’de suya indirilen MSC Seaside ve MSC Seaview’un ardından yenilikçi Seaside neslinin üçüncü gemisi olmasının yanı sıra, daha geniş ortak kullanım alanları ve daha fazla kabinleri ile hizmete girecek olan iki Seaside Evo sınıfı gemisinin ilki olacak.

MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato, “İnşa ettiğimiz tüm gemiler fark yaratıyor. MSC Seashore çığır açan Seaside prototipinin geliştirilmiş bir versiyonu; ancak tek özelliği bu değil. Bu yeni nesil gemi sunduğu yeni özellik ve tesislerinin yanı sıra mevcut donanımlarının da geliştirilmesiyle misafir deneyimini daha da iyileştirmemizi sağlıyor. Artırılan kapasitesi ve genişletilen tesisleriyle MSC Seashore hizmete girdiğinde misafirleri denize daha da yaklaştırmak üzere sunacağı sayısız fırsatla Akdeniz’in güzelliğinin tadını doyasıya çıkarmalarını sağlayacak,” açıklamasında bulundu.

Ana restorana ek olarak, gemide Aurea misafirlerine yepyeni bir restoran da hizmet verecek. Açık büfenin 16. kata taşınması ile birlikte özel restoranlar 8. katta konumlandırılacak. İkonik gezi güvertesi üzerinde deniz manzaralı restoranlar, misafirleri denize daha da yaklaştıracak.

MSC Seashore da tıpkı MSC Cruises’un diğer Seaside nesil gemisi gibi dünyanın en büyük gemi inşa şirketlerinden olan İtalyan firması FINCANTIERI tarafından inşa ediliyor. Bu yeni gemiler, FINCANTIERI’nin gemi inşasındaki köklü tarihi, engin deneyimi ve İtalyanlara özgü tasarım dehası ile yeniliklerde sektörün lideri olan MSC Cruises’un vizyonunu bünyelerinde birleştiriyor.

İlk iki hafta boyunca yalnızca kendilerine özel satışa açılan MSC Seashore programına rezervasyon yaptırmak isteyen Voyagers Club üyeleri, mevcuttaki %5 üyelik indirimlerine ek olarak %5’lik erken rezervasyon indirimi alabilecek ve böylece kabin seçimi yapan ilk misafirlerden olma ayrıcalığına da sahip olacaklar. Diğer misafirler de 11 Eylül 2019’a kadar yapacakları rezervasyonlarda %5 oranında erken rezervasyon indiriminden yararlanabilecekler.

MSC Seashore, ilk seferine 13 Haziran 2021 tarihinde başlayacak.

MSC SEASHORE

•169,500 gross tonaj

•339 metre uzunluk

•2270 kabin

•5877 kişilik maksimum yolcu kapasitesi

•1648 mürettebat

Vira Haber