MSC Seaside, Akdeniz’deki Yeni Rotalarıyla Denizlere Dönüyor

MSC Seaside 1 Mayıs Cumartesi günü MSC Grandiosa'ya katılarak tekrar denizlere geri döndü ve Batı Akdeniz'de haftalık 7 gecelik yolculuklarla Sicilya'daki Siracusa ve İtalya Puglia'daki Taranto limanlarını içeren yeni destinasyonu ile gemide misafirlerini ağırladı.

Ağustos ayından itibaren, Akdeniz'de kendilerine katılacak olan kardeş gemisi ve gelecekteki amiral gemisi MSC Seashore dahil olmak üzere daha fazla geminin yer alacağı 2021 yaz sezonu için MSC Seaside denizdeki ikinci gemi oldu. Tüm gemilerde, Şirketin Blue Ribbon Panel ile geliştirilen sıkı sağlık ve güvenlik protokolü uygulanacaktır.

Siracusa'nın Sicilya limanında, MSC Cruises'ın ilk kez korumalı kıyı gezileri seçeneği sunarak, ziyaretçilerin Sicilya'da şimdiye kadar inşa edilen en büyük yapılarından olan Yunan tiyatrosu da dahil olmak üzere, bu bölgedeki zengin tarihi ve arkeolojik alanları keşfedebilmelerini veya dünyaca ünlü Müfettiş Montalbano filmlerinin de çekildiği güzel kırlarda ve barok şehirlerde dolaşmalarını sağlar.

Puglia’nın güneyindeki Taranto kasabası, bu tarihi bölgeden en iyi şekilde faydalanırken rahatlık ve dinlenmek isteyenler için çok özel şeyler sunacak. Dolambaçlı sokakları, düzinelerce kilisesi ve sarayıyla cazibe dolu eski Taranto şehri ve Taranto Ulusal Arkeoloji Müzesi (MArTA), Güney İtalya'nın tarihini ve kültürünün köklerini sergiliyor. MSC Cruises, korumalı gezilere ek olarak, Haziran ayından itibaren MSC Seaside’ın konukları için Taranto’da özel bir özel plaj deneyimi sunacaktır. Plajda bir gün geçirmek, yaz tatilinin önemli bir parçasıdır, bu nedenle MSC Seaside'daki konuklar, İyon Denizi'nin berrak sularının yanındaki kumsalda dinlenebilecekler.

MSC Seaside, cruise gemisi tasarımının kurallarını yeniden yazdı, misafirleri denizle daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yakınlaştırmak için iç ve dış alanları birleştiriyor ve bol miktarda açık güverte alanı ve havuzları olan geniş açık alanlar sunuyor. Gemide, özel kulüp imkanları ve 7/24 butler hizmeti ile ayrıcalık ve konfor arayanlar için MSC Yacht Club bulunmaktadır. Bu gemi, özellikle sıcak havalar için tasarlanmıştır ve keyfi en güzel açık alanlada çıkarılır, bu da yaz başlangıcında iklimin en iyi olduğu Akdeniz için onu mükemmel bir seçim yapar.

Vira Haber