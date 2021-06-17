MSC, Son 10 Ayda 60 İkinci El Gemi Aldı

Yayınlanan broker raporlarına göre Soren Toft liderliğindeki MSC, 5.018 teu Kowloon Bay isimli gemi için Zodiac Maritime'a 42.5 milyon dolar ödedi.

DenizHaber’in aktardığına göre bu satış, istatistiklere göre MSC'nin geçen yıl Ağustos ayından bu yana satın aldığı gemi sayısını 60'a çıkardı. Son satın alımın hemen öncesinde MSC, 4.250 teu Alabama, 3.534 teu Songa Haydn, 2.564 teu City of Hong Kong ve 2.492 teu Oregon Trader isimli ikinci el gemileri filosuna katmıştı.

''Hiçbir denizcilik şirketi ikinci el pazarına böyle girmedi!''

Alphaliner, yayınladığı en son haftalık raporunda, "MSC'nin sahip olduğu filoda geçtiğimiz aylardan bu yana yaşanan olağanüstü genişleme, konteyner taşımacılığı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şey. Hiçbir denizcilik şirketi ikinci el pazarına böyle girmedi.

Maersk artık dünyanın en büyük konteyner hattı olmayacak!

Bunun yanında MSC tarafından satın alınan 60 ikinci el geminin toplam 257.000 teu kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. MSC'nin filosu bu gemilerle birlikte yakın zamanda 4 milyon slota ulaştı. Mevcut filo ticareti açısından, MSC şu anda gemi sıralamasındai lider konumda olan 2M ortağı Maersk'in sadece 120.000 slot gerisinde. MSC'nin verdiği siparişler de hesaba katıldığında çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez Maersk'in artık dünyanın en büyük konteyner hattı olmayacağı düşünülüyor.

Alphaliner tarafından yapılan değerlendirmede: “İkinci el gemilerin değeri yükselmiş olsa da, gemi kiralamak yerine satın almak, sürekli artan kiralama fiyatları karşısında hala mantıklı görünüyor.” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber