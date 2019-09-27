MSC’nin en çevreci gemisi MSC Grandiosa

Son teknoloji Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ve gelecek nesil İleri Atıksu Arıtma (AWT) sistemleriyle donatılan filonun en yeni üyesi MSC Grandiosa, çevre dostu gemilerden biri olmasının yanı sıra, modern deniz seyahatleri için verimli bir rol model olacak.

MSC Cruises’un 31 Ekim’de hizmete girecek olan en yeni gemisi, filosundaki tüm gemilerde bulunan iki büyük ve önemli çevre dostu son teknolojik hizmetler olan Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ve gelecek nesil İleri Atıksu Arıtma (AWT) sistemlerini bünyesinde barındıracak.

9 Kasım’da Almanya’nın Hamburg kentinde denize indirilecek olan MSC Grandiosa, nitrojen oksit oranını ileri aktif emisyon kontrol teknolojisi ile %90 oranında azaltan bir SCR sistemiyle donatıldı. Motorun çalışması sırasında havaya salınan nitrojen oksit bir katalizörden - soy metallerden yapılmış yüksek yoğunluklu bir cihazdan - geçerek zararsız bileşenler olan nitrojene ve suya dönüşmektedir.

Gemide ayrıca gelecek nesil AWT sistemi de bulunuyor. MSC Grandiosa’dan çıkan atıksu ince filtreler sayesinde kapsamlı bir saflaştırma işleminden geçerek neredeyse musluk suyu kalitesine ulaşacak. ‘Baltık Standardı’ olarak adlandırılan kriterlerin tamamını karşılayan sistem atıksuyu dünya şehirlerindeki atıksu standartlarına kıyasla daha yüksek bir standartta işlemektedir.

Şirket, bu iki yeni özelliği ile çevresel etkileri aza indirmek ve sürekliliğini sağlamak adına, gemi emisyonundaki sülfür oksidini ortadan kaldıran; son teknoloji hibrit Egzoz Gazı Temizleme Sistemlerinden (EGCS), safra suyu arıtma sistemlerine, ısı geri kazanım sistemlerinden, LED ışıklandırmaya kadar enerji-verimli yenilik sistemlerinin de içinde olduğu çevresel teknoloji yelpazesini genişletecek.

Şu anda MSC Cruises’un 17 gemilik filosunda, MSC Grandiosa ve 10 gemi, hibrit EGCS’lerle gemi egzosundaki sülfür dioksitin %98’e kadar temizlenmesini sağlayan emisyonlarla donatıldı. Filonun diğer altı gemisinde ise mevcut teknolojilerinin güçlendirme faaliyetlerinin tamamlanacağı 2021 yılının sonlarına kadar, mevcuttaki en yeni son çevre dostu denizcilik düzenlemelerini karşılayabilmek adına düşük sülfürlü yakıt kullanılacak.

Vira Haber