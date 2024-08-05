MSKÜ Öğrencileri İnsansız Deniz Aracı ile Teknofest’te Finale Kaldılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 11 öğrenci ve bir danışmandan oluşan Turgut Reis İDA Takımı, Teknofest 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda finale kalmaya hak kazandı.

Yoğun çalışmalarının meyvesini alan takım, final yarışmasına Mersin'de 19-22 Eylül tarihlerinde katılacak.

Teknofest 2024, genç mühendislerin ve bilim insanlarının inovasyon ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu önemli bir platform olma özelliğini taşıyor. Turgut Reis İDA Takımı'nın bu prestijli yarışmada elde ettiği başarı, takımın ve danışmanlarının emeklerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Finale kalmanın sevincini yaşayan Turgut Reis İDA, yarışma sürecinde elde ettiği tecrübeleri ve teknik bilgileri en iyi şekilde kullanarak başarılı olmayı hedefliyor.

MSKÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve aynı zamanda Turgutreis İnsansız Deniz Aracı takım lideri Mustafa Guzey, “Projemizin koordinasyon ve proje üretiminden sorumluyum. Hedefimiz hava ve deniz araçlarında fark oluşturmak” dedi.

Turgutreis İnsansız Deniz Aracı raporlama ve sponsorluk ekibinde yer alan MSKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mehmet Akif Usta, “Takım olarak şu ana kadar geldiğimiz nokta hepimizi gururlandırdı. Hepimizin tek bir gayesi var. Bu yarışmada birinci olabilmek" dedi.

Vira Haber