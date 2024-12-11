MT Atlantis Alhambra’nın Teknik Yönetimi Columbia Shipmanagement’a Geçti

Atlantis Tankers ise geminin ticari operasyonlarından sorumlu olacak. Atlantis Tankers filosundaki kimyasal yük tankeri MT Atlantis Alhambra’nın yönetimi Columbia Shipmanagement’a (CSM) geçti. Columbia Shipmanagement Deutschland’ın teknik işleyişini üstlendiği gemi, Columbia Group'un kapsamlı entegre denizcilik hizmetleri platformundan yararlanırken ileri teknoloji ürünü Performans Optimizasyonu Kontrol Odası (Performance Optimization Control Room-POCR) dâhil sayısız teknolojik dijital araçla desteklenecek. Üç farklı global noktada 7 gün 24 saat çalışan POCR sistemi, gemi performansının gerçek zamanlı izlenmesini ve en iyi hale getirilmesini sağlıyor.

Öte yandan Atlantis Tankers deniz ticaretindeki kapsamlı uzmanlığının yararlanarak geminin ticari operasyonlarını yürütecek. Bu iş birliği her iki şirketin de Türk denizcilik camiası içinde güçlü bağlar geliştirme ve sektörde operasyonel bakımdan kusursuzluğa ulaşma azmini bir kez daha vurguluyor.

Aralık ayında İstanbul’da yapılan gemi devir teslimi, Columbia Shipmanagement ve Atlantis Tankers’ın deneyimli teknik ve idari ekiplerinin çabasıyla sorunsuz biçimde gerçekleşti. Her iki şirketin alanlarındaki uzmanlığı, geminin ticari operasyonlarına kesintisiz olarak devam etmesine olanak tanıyarak sorunsuz bir geçiş sağladı. Bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek bu gelişme sürdürülebilir büyüme ve sürekli kalkınmaya yönelik ortak bir vizyon barındırdıklarını da tescilledi.

Vira Haber