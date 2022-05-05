Mucize Kurtuluş!

Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan SEÇKAL'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası’nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir.

Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan SEÇKAL'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Denizcimize acil şifalar diliyoruz.

