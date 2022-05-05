Mucize Kurtuluş!
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, duyurduğu paylaşımda QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal Bali açıklarında bulunduğunu açıkladı.
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Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan SEÇKAL'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası’nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir.
Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan SEÇKAL'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Denizcimize acil şifalar diliyoruz.
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Etiketler : Erhan SEÇKAL, bali, deniz
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