Mudanya'da "Avrupa Haraketlilik Haftası" Heyecanı

Mudanya Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’na Türkiye’den katılan 117 belediye arasında yerini aldı. 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, çevre eğitimleri ve temizlik kampanyaları gibi çeşitli etkinliklerle çevre dostu bir yaşam için farkındalık oluşturulacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası’na Türkiye’den katılan 117 belediyeden biri olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini teşvik etmek ve toplumu daha çevre dostu hareket etmeye yönlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Etkinliklerin önemine dikkat çeken Dalgıç, “Avrupa Hareketlilik Haftası, sadece ulaşım alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz için değil, aynı zamanda şehirlerimizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmamız için önemli bir fırsattır. Mudanya olarak bu yıl bu önemli organizasyona katılmakla kalmayıp, toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Hep birlikte, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir şehir için herkesi bu haftaya dahil olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.



Birbirinden renkli etkinlikler

Mudanya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, halkı sürdürülebilir ulaşım yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler planladı. Etkinlikler 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Güzelyalı İDO İskelesi’nden Mütareke Evi’ne kadar sürecek bir sahil bisiklet turu gerçekleştirilecek. 22 Eylül Pazar günü saat 08.00’de Rota Myrleia Projesi çerçevesinde, çevre dostu yürüyüş ve doğa keşfi amaçlayan trekking düzenlenecek. Aynı gün saat 09.00’da startı Bursa Tophane’den verilecek 16. Bisiklet Turu 13.30’da Mütareke Meydanı’na varacak. Hafta boyunca gönüllüler ve vatandaşlar ile birlikte Girit Mahallesi, Mütareke Meydanı, Güzelyalı Atatürk Parkı, Uzunyalı Sahili ve Kapanca Limanı’nda temizlik çalışmaları yapılacak. “Çevre kirliliği nedir ve nasıl önlenir?” konulu bir söyleşinin yanı sıra çocuklar için atıklardan biblo ve oyuncak yapabilecekleri atölyeler düzenlenecek, öğrencilere çevre bilinci eğitimi verilecek.

Vira Haber