Muğla Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye, ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salında 19 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber