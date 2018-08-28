Muğla’da 191 tekneden tonlarca atık toplandı!

Kurban Bayramı'nda 10 milyona yakın yerli turisti ağırlayan Muğla'da sahiller dolarken, birçok turist mavi yolculuğu tercih etti. Mavi yolculukta yaşanan yoğunluk nedeniyle denizlerin kirlenmemesi için bayramda mesai yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyılardaki kirliliği önlemek için teknelerin atık su, sintine, atık yağ ve çöplerini topladı.

6 tekne ve 2 atık alım tesisiyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili sürecinde Göcek'te 130, Akyaka'da da 61 ayrı tekneden 90 ton atık su, 128 ton çöp, 60 litre de sintine toplayarak bertaraf etmek için atık kabul tesisine taşıdı.

Vira Haber