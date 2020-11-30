Muğla'da Deniz Kirliliğine Karşı İş Birliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile İMEAK DTO Fethiye Şubesi'nin de içerisinde bulunduğu kurumlar deniz kirliliği ile mücadele için bir protokol imzaladılar.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (KBS), Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve IMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi arasında Akıllı Şamandıra- Deniz Kirliliği Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi (Smartium-Blue) Projesi kapsamında görev ve sorumluluk paylaşımı protokolü imzalandı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Ekim ayında pilot uygulaması başlayan sisteme; tasarım, geliştirme, yerleşim yeri, saha denenmeleri ve veri akışı konularında destek vereceğiz” dedi.
Vira Haber
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