Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Törenlerle Kutlandı

Kutlamalar Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerindeki eş zamanlı başladı.

Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Sahil Güvenlik teknesiyle Marmaris Körfezi'ne açılan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" diyerek denize çiçek bıraktı.

Törene, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, denizcilik lisesi öğrencileri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Deniz Kuvvetleri bağlısı kılıç sınıfı P33 Tufan savaş gemisi körfezde alargada bekledi. Yangın söndürme teknesi de körfezde su gösterisi yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da denizdeki kutlamalara eşlik etti.

Bodrum Belediye Meydanı'nda törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bodrum Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici günün anma ve önemini belirten konuşmasında, Türk bayraklı gemilerin "beyaz bayrak" statüsünde olduğunu, Türkiye'nin denizcilikte gelişmiş ülkelerle yarışır hale geldiğini söyledi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral ile bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Bodrum Sahil Güvenlik botu ile limandan denize açılan ilçe protokolü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit denizciler anısına denize çelenk bıraktı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait karakol botu TCG Kaş'ın liman ziyareti yaptığı Bodrum'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Kumbahçe sahilinde çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlenip ikramlarda bulunulacak. Ayrıca Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitler anısına camide mevlit okutulacak.

Datça ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından denizcilerle birlikte Datça Hudut Kapısı İskelesi'nden deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.