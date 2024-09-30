Muğla’da Denizlerin Korunması İçin Denetimler Sürüyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerin korunması amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayı içerisinde 3 bin 818 denetim gerçekleştirilirken, kurallara aykırı hareket eden işletme ve şahıslara idari yaptırım uygulandı.



Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balıkçılar ve işletmelere yönelik denetimlerin mesai gözetmeksizin sürüyor. Bu kapsamda balıkçılar, ruhsatlarını düzenli olarak kontrol etmeye ve yenilemeye, belirlenen avlanma yasaklarına uymaya, sadece izin verilen yöntemlerle avlanmaya davet ediliyor. Denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kurallara riayet etmenin hayati önem taşıdığı ifade edilirken, çevreye zarar verebilecek her türlü faaliyetten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.



Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri tarafından sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerin korunması amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, yılın ilk 9 ayında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplamda 3 bin 818 denetim gerçekleştirilirken bu denetimlerde kurallara aykırı hareket eden 63 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı.

Vira Haber