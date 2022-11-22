Muğla'da Kıyı ve Deniz Ekosistemlerinin Korunmasına Yönelik Çalıştay Düzenleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla'da yarın yapılacak çalıştaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Hasan Suver, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan katılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Uçan, kıyı, koy ve körfez ekosistemlerinin kontrolünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarının bilimsel temelli bir ortamda görüşülmesi ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla çalıştay düzenlediklerini bildirdi.

Konusunda uzman akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve derneklerin katılacağı çalıştayın, Türkiye Çevre Ajansının katkıları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün organizasyonunda düzenleneceğini ifade etti.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, üç gün sürecek ve ilk iki gününde 6 panelin düzenleneceği çalıştayın son gününde arazi çalışması yapılmasının planlandığını aktardı.

Uçan, çalıştaya, 10 farklı üniversite ve 15 sivil toplum örgütü ile İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin uluslararası kuruluşlarından 28 panelistin katılacağını bildirdi.