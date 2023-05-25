İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Muğla'da Sağanak Kara Yolunda Çökme Oluşturdu
Muğla'da Sağanak Kara Yolunda Çökme Oluşturdu

Muğla'da Sağanak Kara Yolunda Çökme Oluşturdu

Muğla ile Yatağan arasındaki kara yolunda birkaç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.

A+A-

Muğla ve ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Menteşe ilçesinde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle Muğla-Yatağan kara yolu Akçaova mevkisindeki 50 metrelik alanda çökme oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan karayolları ekipleri, çökme yaşanan yeri uyarı levhalarıyla kapattı. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun kısa sürede yapılarak birkaç gün içinde trafiğe açılması bekleniyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.