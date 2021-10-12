Muğla'da su ürünleri ihracatının 500 milyon doları aşması bekleniyor

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı artıyor, ihracat hacmi genişliyor. 2019'da 74 bin ton balık ihracatı yapılan kentten, geçen yıl yaklaşık 78 bin ton su ürünü yurt dışına satıldı.

Bölgede ağırlıklı olarak kooperatiflerde ve özel tesislerde yetiştirilen alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız gibi ürünler işlenip paketlendikten sonra çoğunlukla Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Köyceğiz ilçesindeki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin tesislerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, geçen yıl Muğla'da su ürünleri ihracatından 430 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi.

Su ürünlerinden elde edilen dövizin her geçen yıl artış göstermesinin mutluluk verici olduğunu belirten Saylak, "Yılın 9 ayında ihracatını yaptığımız ürün 70 bin tonu buldu ve geçen yılın ihracat rakamına yaklaştık. Elde edilen gelir ise 405 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki 3 aylık süreçte olağanüstü bir şey olmazsa ihracatımız 500 milyon doları aşacak. İhracı yapılan üründe de 85-90 bin tonu yakalayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getirerek, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini vurguladı.

İşlenmiş, katma değeri yüksek ürün miktarını artırmak için özel çaba sarf ettiklerini anlatan Saylak, "Küresel ısınmanın, kuraklığın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye su ürünleri üretiminin, ihracatının, yetiştiriciliğinin ve avcılığının önü açık. Sürdürülebilir tarım, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için topraklarımızı, derelerimizi, göllerimizi, denizlerimizi temiz tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı da su ürünlerinde 2017'den bu yana ciddi derecede artış olduğunu kaydetti.

Yıllık ortalama 350 bin kilogram ile 700 bin kilogram arasında değişen üretim yaptıklarını aktaran Yalılı, "Yetiştirdiğimiz balıkları Mersin ve Antakya üzerinden Arap ülkelerine gönderiyoruz. Balık yumurtasına da İtalya ve ABD'den ciddi talep var." dedi.

Vira Haber