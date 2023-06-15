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Muğla'da Yaralı Bulunan Deniz Kaplumbağası Tedaviye Alındı

Muğla'da Yaralı Bulunan Deniz Kaplumbağası Tedaviye Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

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Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki kumsalda deniz kaplumbağasının başından yaralı halde olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

Caretta Caretta, tedavi edilmek üzere Dalyan İztusu Sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürüldü. 

Yaralı kaplumbağa burada tedaviye alındı.

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Vira Haber

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