Mumcular Barajından Bodrum’a Su Yok

Bodrum’a içme suyu sağlayan Mumcular Barajı’nda seviye yüzde 17’lere kadar düşerken, barajdan Yarımada’ya su sağlanamıyor.



Aras, “Deniz Suyu Arıtma Projesi üzerinde çalışıyoruz”

Kuruma seviyesine yaklaşan Mumcular Barajı’nda, incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, barajdan Bodrum’a su veremediklerini, alternatif su kaynakları üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Aras, deniz suyu arıtma projesi üzerinde çalıştıklarına vurgu yaparak, “Mumcular Barajı’nın şu anda kapasitesi çok düşük. Neredeyse ölü hacme ulaşmış durumda. Bodrum’un su ihtiyacı için buradan su temin edilemiyor. Sadece Geyik Barajından ve Sazköy, Çamköy su kaynaklarından Bodrum’un su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Alternatif su kaynağı tespit etme çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle Ekinanbarı kaynağı ve denizden su arıtma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Hem finans kaynaklarımızı hem de projelerimizi tamamladık ve çalışmalara başlayacağız. Ancak bu yaz Bodrum’un su ihtiyacının azami ölçüde karşılanması için gerekli su temin çalışmalarımız sürüyor” dedi.



“Yeni kaynaklar oluşturuyoruz”

Bodrum’un su ihtiyacının karşılanması için yeni su kaynakları için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aras, “Yeni kuyular açtık ve bu kuyulardan ihtiyaç olduğu kadar Bodrum’a sevk etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca mevcut içme suyu arıtma tesisimizin kapasitesini arttırıyoruz. Böylelikle Geyik Barajı’ndan daha yüksek miktarda su arıtacağız. Arızalanan borularla ilgili de tespit çalışmaları hem İstanbul Teknik Üniversitesi, hem de bizim ekip arkadaşlarımız tarafından hazırlanan raporlarla ortaya konmakta. Özellikle hatların işletilmesinde patlamaya neden olan hususlar tespit edilerek bunların giderilmesine çalışılıyor. Artık sürekli patlayan hatların değiştirilmesi yaz sezonu geçince de hatların geçtiği yerlerin değişmesi ve yenilenmesi söz konusu” diye konuştu.

Vira Haber