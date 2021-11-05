Murat Kurum: 11 bin metreküp müsilajı kısa sürede bertaraf ettik

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun müsilajla ilgili toplantısı sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'na müsilajla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Müsilaj sorunuyla ilgili çözüm noktasında gayret eden TBMM'ne, milletvekillerine ve ilgili kurumlara teşekkür eden Bakan Kurum, müsilajın oluşmasını sağlayan unsurları sıraladı.

İklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde artan sıcaklık, denizde oluşan durgunluk nedeniyle Marmara Denizi'nin bir göl gibi davranmaya başlaması ve insan eliyle oluşan kirliliğin bu sorunun ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Yüzeyi kapatan deniz salyası nedeniyle deniz canlıları yeterli güneş ve oksijeni alamıyor. Bu da balıklar tarafından tüketilmesi gereken ve deniz salyasının oluşmasına neden olan fitoplanktonların hızla çoğalmasına neden oluyor. Sonuç olarak da karşımıza bu görüntü çıkıyor" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 bin metreküp müsilajı kısa sürede bertaraf ettiklerini kaydetti. Kurum, bakanlığının müsilaj sorunu öncesinde Marmara Denizi'ni izlediğini anımsatarak 2014 yılından itibaren Marmara Denizi'nde 91, tüm denizlerimizde ise 364 noktadan oluşan izleme ağımız ile denizlerimizdeki su kalitesini TÜBİTAK-MAM ve ODTÜ ile iş birliği içerisinde düzenli olarak izliyoruz. Sonuçlarını belediyeler, üniversiteler ve ilgili tüm kurum, kuruluşlarla paylaştıklarını söyledi.

Vira Haber