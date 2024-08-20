Muratlı'da Göletlere 25 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi çerçevesinde 25 bin pullu sazan yavrusu, Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ve Müdürlük personeli tarafından ilçenin Aydınköy, Arzulu, Kırkkepenekli ve Müsellim göletlerine salındı. Girişimin yerel balıkçılık faaliyetlerine destek olmayı ve su kaynaklarındaki ekosistemin dengelenmesine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Muratlı'da göletlere 25 bin pullu sazan yavrusu salınması, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Vira Haber