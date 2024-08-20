İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Muratlı'da Göletlere 25 Bin Sazan Yavrusu Salındı
Muratlı'da Göletlere 25 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Muratlı'da Göletlere 25 Bin Sazan Yavrusu Salındı

 Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde göletlere 25 bin sazan yavrusu salındı.

A+A-

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi çerçevesinde 25 bin pullu sazan yavrusu, Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ve Müdürlük personeli tarafından ilçenin Aydınköy, Arzulu, Kırkkepenekli ve Müsellim göletlerine salındı. Girişimin yerel balıkçılık faaliyetlerine destek olmayı ve su kaynaklarındaki ekosistemin dengelenmesine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.
Muratlı'da göletlere 25 bin pullu sazan yavrusu salınması, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.