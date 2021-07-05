Müsilaj Etkisini Yitirmeye Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili; Yalova'da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu; Balıkesir'de Erdek sahilleri; Çanakkale'de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, aynı açılardan drone ile havadan da görüntülendi.

Vira Haber