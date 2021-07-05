İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Müsilaj Etkisini Yitirmeye Başladı
Müsilaj Etkisini Yitirmeye Başladı

Müsilaj Etkisini Yitirmeye Başladı

Marmara Denizi'nin güney sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası) yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini yitirdi.

A+A-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

20210705-2-49056185-66703087-web.jpg

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili; Yalova'da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu; Balıkesir'de Erdek sahilleri; Çanakkale'de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

20210705-2-49056185-66703096-web.jpg

20210705-2-49056185-66703090-web.jpg

Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, aynı açılardan drone ile havadan da görüntülendi.

Vira Haber

Bu haber toplam 163 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.