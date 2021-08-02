Musilaj yazlık konutu vurdu

Marmara Bölgesi'nde son dört aylık dönemde deniz yaşamına büyük zarar veren müsilajın yayılması, yazlık bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz yönde etkilemeye başladı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne'ye bağlı beldelerde yazlık konutlar, müsilajdan birinci derecede etkilenmiş durumda. Sorunun uzun vadeye yayılması halinde, yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de aynı şekilde azalması bekleniyor. Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege'de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor.



Ancak Bandırma, Biga, Erdek ilçeleri, Marmara ve Avşa Adaları bölgesinde, gayrimenkul değerlerinde müsilajdan kaynaklı belirgin bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak, bu bölgelerde özelikle yazlık amaçlı olarak konut almak ve yatırım yapmak isteyenler, bekleme halindeler ve müsilajın sorununun akıbetini bekliyorlar. Eğer kısa vadeli olarak bir çözüm üretilemezse özelikle Erdek ilçesi, Marmara ve Avşa Adalarında yazlıkların değerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Müsilaj sorununun yazlık konut fiyatlarında henüz düşüşe yol açmamış olmasının başlıca sebeplerinden biri inşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana meydana gelen ciddi artışlar ve konut stoku fazlasının azalması gösterilebilir.

Vira Haber