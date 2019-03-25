Muş’ta deniz canlılarına ait fosiller bulundu

Varto’ya 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van’a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü’ne ait olduğu tespit edildi. Muş Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Jeomorfolog İskender Dölek, “Deniz mesafesinden yaklaşık 1650 metre yüksekteyiz. Midye kabukları ve salyangoz olarak ifade edilecek fosil grupları dışında mikro fosiller de bölgede bulundu. Anadolu’nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Vira Haber