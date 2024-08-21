‘Mustafa Kaptan' Heykelinin Omuzundaki Güvercin Üçüncü Kez Ortadan Kayboldu

Kaptanın torunu Sinem Ekizler, “Daha önce güvercinin ortadan kaybolmasına şiddetli rüzgar veya fırtınanın sebep olduğunu düşünüyorduk fakat üçüncü kez ortadan kaybolmasının ardından artık bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz" dedi.



1905-2001 yılları arasında yaşayıp 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kaptan Mustafa Ekizler anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde Kabotaj Bayramı'nda Kaleiçi İskele Camii yanına heykeli dikildi. Kaptan Mustafa Ekizler'in heykelinin sağ omzuna da kuşlarla ayrı bir bağı olduğu için güvercin sembolü koyuldu. Bölgede çok sevilen ve sayılan deniz kurdunun heykelindeki güvercin bir kez daha ortadan kayboldu. Kaptan Ekizler'in torunu Sinem Ekizler (35), bu olayı aynı günün gecesi rüyasında gördüğünü ve daha sonra dedesinin omzundaki güvercin heykelinin yine yerinde olmadığı haberini almasının ardından üçüncü kez büyük bir üzüntü yaşadı.



“Heykelin bizim için manevi değeri var”

Dedesinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirten ve Mustafa Ekizler'in yaşamı hakkında konuşan Sinem Ekizler, “Dedem, Antalya'nın ilk kaptanıydı. Antalya'ya çok fazla emek sarf etti ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk kaptanlarından birisiydi. Aslında bugün de bunun için buradayım. Bu heykelin bizim için manevi değeri çok fazla. Başkaları için sadece bir heykel olabilir ama bizim için orada dev bir kaptan duruyor.” sözleriyle konuşmasına başladı.



“Atatürk Antalya'ya ilk kez geldiğinde dedem kaptanlığını yaptı”

Dedesinin Mustafa Kemal Atatürk ile bir anısını da paylaşan Ekizler, “Küçük yaşta dedemden dinlediğim kadarıyla, Atatürk Antalya'ya ilk kez geldiğinde dedem kaptanlığını yapıyor ve daha sonra Atatürk dedemin ismini soruyor. Dedemin ismi Mustafa ve isimler aynı olduğu için Atamızın çok hoşuna gidiyor. Sonra Atatürk ‘Mustafa'ya hemen bir ev verin' diyor. Gemide bulunanlar 'Tamam' diyorlar ve hemen ilgileniyorlar ancak Mustafalar karışıyor. İkinci gelişinde Atatürk dedeme evi alıp almadığını soruyor. Dedem de ‘Aldım paşam, teşekkür ederim' diyor. Oysa almadığı bir eve ‘Aldım' diyor. İşin arkasına düşmüyor, çünkü gözü ve gönlü tok bir adamdı hem de Atatürk'ü kırmak istemediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Lütfen bu güvercine dokunma”

Kaptan Mustafa Ekizler heykelinin 2021 yılında Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapıldığını dile getiren Ekizler, “Heykel yapıldığında bütün aile buradaydık ve çok mutlu olmuştuk. Bu bizim için çok gurur ve onur verici bir şeydi. Çünkü o bizim için bir heykel değil dev bir kaptan. Güvercinin çalınması beni çok üzdü. Ben bugün çok enteresan bir güne uyandım. Bugün dedemi rüyamda gördüm. Dedem rüyamda tekrar vefat ediyordu ve ben çok ağlıyordum, sıçrayarak yataktan kalktım. Sonrasında da aynı gün içerisinde bana gelen bir haberde de dedemin omuzundaki güvercinin olmadığını duydum, bu beni daha da çok üzdü. Bunu biz defalarca dile getirdik. Lütfen yapmayın, lütfen ellemeyin, diyerek caydırıcı bir şeyler olmalı diye konuşmuştuk. Şuan da ailecek çok üzgünüz. Ama bu saatten sonra bunun kasıtlı yapıldığını düşünmeye başladık. Öncesinde rüzgar veya fırtına uçurmuştur diye düşünüyorduk fakat üçüncü kez neden alınıyor? Buradan güvercini alan kişiye şunu söylemek istiyorum, Lütfen bu güvercine dokunma çünkü dokunduğu sadece oradan aldığı güvercin değil. Bizim kalbimizi söküp alıyorsun. Lütfen bunu yapma. Maddi olarak bir sıkıntın varsa bunu aramızda çözebiliriz, halledebiliriz ama bunu bize yapma. Çünkü bu olay bizi çok üzüyor. Sizin gördüğünüz sadece bir güvercin olabilir ama bizim için gerçekten manevi değeri olan ve bizi dedemle bağdaştırabilen çok değerli bir şey. Lütfen ona dokunma o orada güzel” şeklinde konuştu.



“Yetkilerden çözüm bekliyoruz”

Heykelin 2021 yılında yapılmasına rağmen geçen üç yıllık süreçte toplamda üçüncü kez güvercinin çalındığını ve bunu kasıtlı olarak yapıldığını düşünen Ekizler, “Lütfen caydırıcı bir kamera ya da caydırıcı farklı bir şey yapabiliyorsanız eğer bunu yapın. Çünkü 2021'de yapılmasına rağmen bu üçüncü çalınışı, bu yüzden artık kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz. Bunu ikinci çalınışında da belediyemize ilettik ve onlarda tekrar güvercini yerine koydular ama şimdi yine yok. Buna bir çözüm istiyoruz” dedi.

Vira Haber