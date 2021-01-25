MV Mozart'ın Baş Mühendisi Suha Tatlıgül'den Mesaj!

Nijerya’daki korsan saldırısında bir mürettebatı öldürülen, 15’i de kaçırılan Mozart adlı gemi, Gabon’un Gentil Limanı’na yanaştı. Saldırıdan kurtulan başmühendis Süha Tatlıgül gönderdiği mesajda şunları yazdı;

''Dün öğleden sonra 3-4 gibi Gabon’a demirledim.

4.ncü kpt ve yağcıyı başa yolladım, köprü üstünde kumanda bendeydi. 7nci kilit suda zinciri serdim, yıllarca Kaptan arkadaşlardan demirlemeyi göre göre öğrendim. Sonra Gabon konsolosu ve doktor geldi, rahmetli Azeri 2nci mühendis gemiden alındı. Karnında mermi olan yağcı hastaneye kaldırıldı.

Doktor bana da baktı. Düşünce sağım solum bacağım sırtım morarmış. Şişen parmağıma krem verdi. Gözlerim için de sıcak havasız ve tozlu yerde 8 saat kaldığımdan göz damlası verdi, 4üncü kaptan baldırını kesmişti, ona da pansuman yaptılar.

Gabon'a salı akşamı yeni kadro gelecek, herhalde birkaç gün karantinada kalıp döneriz.

Görüşürüz Arkadaşlar...''

İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu 1979 mezunu olan Başmühendis Süha Tatlıgül’ün eşi Leman Ergeldi Tatlıgül de İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu bir kaptan. Bir denizcilik firmasına bağlı olarak karada çalışıyor. Tatlıgül’ün oğlu Aras ise 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ni bitirdikten sonra babası gibi denizde çalışmayı seçmiş bir mühendis.

Vira Haber