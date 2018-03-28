Naci Kaya TKYGM Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Maliye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine kurumun Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Civriz atandı. Kurumun Genel Müdür Yardımcısı Murat Alan ve Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise Maliye Bakanlığı Müşavirliğine getirildi.

Kırıkkale Defterdarlığına İbrahim Bayraktar'ın, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Yazıcı'nın ataması gerçekleştirildi.

Sayıştay Savcılığına Yusuf Gezbeli, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına Cemil Müsevitoğlu, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ergün Aslan, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Halil Tekin, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi İbrahim Kaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, ve Vergi Başmüfettişliğine Dilşad Derin atandı.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Sinan Kuşçu, Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naci Kaya, Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Tutaş getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami Gürbüz, Denetim Hizmetleri Başkanlığı müfettişleri Hamdi Çalışkan ve Hasan Güngör başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine atandı.

Vira Haber