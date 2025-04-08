Nadev Vakfı’ndan Denizcilik Akademisi Hamlesi: Eğitime ve Sosyal Sorumluluğa Tam Destek

Kuruluşundan bu yana öğrenci burslarına öncelik veren vakıf, burs desteğini sürdürülebilir kılmak ve gençlere manevi katkı sağlamak amacıyla daha seçici bir yaklaşımla hareket ediyor. Eğitimin yanı sıra sokak hayvanlarına da duyarlılık gösteren Nadev, terk edilen patili dostlara yuva bulmaya devam ediyor.

Nadev Vakfı, burs verdiği öğrencilerin Alkoç Group filosundaki gemilerde istihdam edilmesine özen gösteriyor. Aynı zamanda ofis ve açık deniz stajı süreçlerinde öğrencilere aktif destek sağlayarak, mesleki gelişimlerine katkı sunuyor. Yerli ve milli projelerde aktif rol üstlenen vakıf, özgün ve spesifik projelerin millileştirilmesinde de önemli görevler üstleniyor.

Son dönemde sponsorluklardan ziyade, Ramazan ayında farklı coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetleriyle dikkat çeken Nadev Vakfı, tamamen kendi kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede örnek gösterilen bir sosyal sorumluluk yapısına dönüştü.

Kadın istihdamına yönelik yenilikçi adımlarıyla da dikkat çeken Alkoç Group, sektörde kadınlara daha fazla yer açmayı hedefliyor. Alkoç Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Başmühendis Gürhan Burak Alkoç, daha önce özel bir denizcilik akademisinin ortağı olarak görev aldığını belirterek, bilgi ve deneyimlerini İstanbul ve yurt dışı bağlantılı yeni bir akademiyle hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Öte yandan, Türki Cumhuriyetler’de de lojistik faaliyetlerini genişleten Alkoç Group, Gürcistan’daki ofisinin faaliyet alanını da her geçen gün büyütüyor.

Vira Haber