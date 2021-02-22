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NATO'dan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Komuta Devri!

NATO'dan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Komuta Devri!

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası, düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi.

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NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası, düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)'nin komutası, Tuzla'daki Deniz Harp Okulu yerleşkesinde düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. SNMCMG-2'nin komutası, 20 Şubat - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülecek, TCG Sokullu Mehmet Paşa gemisi SNMCMG-2'nin karargahını hamilen komuta gemisi görevini icra edecek.

Törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Albay Yusuf Karagülle de katılım göstererek İngilizce konuşmalar yaptılar. SNMCMG-2 komodorunun forsu, sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa gemisine bando eşliğinde toka edildi. Törende ayrıca SNMCMG-2 komodoru ve donanma komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından SNMCMG-2 komuta devir teslim defteri imzalandı.

Vira Haber

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