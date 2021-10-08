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  3. NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da
NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da

NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da

NATO’nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 5 savaş gemisi Samsun’a geldi.

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Türkiye, İtalya, Romanya, İspanya ve Bulgaristan’a ait 5 savaş gemisi saat 09.30’dan itibaren Samsun Limanı’na yanaşmaya başladı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun’a gelen 5 gemi, römorkörler eşliğinde liman ana rıhtımına demir attı.

Gemilerin ihtiyaç molası verdiği, 11 Ekim’e kadar burada kalacakları öğrenildi.

Vira Haber

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