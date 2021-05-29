Nazmiye Ana isimli gemi, Castellon Limanı'nda alabora oldu

İspanya'nın Castellon Limanı’nda yükleme esnasında Nazmiye Ana isimli gemi alabora oldu. Olay esnasında liman işçileri ve mürettebattan birçok kişinin denize düştüğü öğrenildi.

Castellón Limanı'ndaki kaynaklara göre, olay sırasında 6 ila 10 mürettebat denize düştü, 2 liman işçisi ile 1 gemi personeli vefat etti. 1 gemi personeli için arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden mürettebatın Hindistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ayrıca geminin alabora olması esnasında 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralanan kişilerden birinin sağlık durumunun iyi olduğu, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Cezayir’in Bejaia Limanı’na gitmesi planlanan NAZMİYE ANA isimli Panama Bayraklı Yük/Konteyner gemisi, 28.05.2021 tarihinde üzerindeki 5'i Türk uyruklu 9 mürettebat ile İspanya’nın Castellon Limanı’nda gerçekleştirilen yükleme esnasında denge kaybı yaşayarak alabora olmuştur.

Kaza esnasında denize düşerek kaybolan Hindistan uyruklu Usta Gemici Bhanu PRATAP için arama çalışmaları devam etmekte olup geri kalan mürettebatın sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gemi mürettebatının bugün İstanbul’a getirilmesi planlanmaktadır.”

Castellon Liman İdaresi, Nazmiye Ana gemisinin alabora olmasının ardından yakıt sızıntısına karşı önlem aldı.

Gemi, Barselona'dan Castellón Limanı’na ulaşmıştı. 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Panama bayraklı Nazmiye Ana isimli gemi, 1986 yılında inşa edilmişti.

Vira Haber