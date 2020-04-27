Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamalarda müjde verildi. Salgın nedeniyle açıklanan Ekonomik İstikrar ve Kalkan Paketi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Salgının ekonomik yüklerini üzerinde daha fazla hisseden işletmeler ve şirketler için bir dönem fazlasıyla ilgi gören Nefes Kredisi yeniden geliyor. Verilen müjdeli haberde KOBİ’leri desteklemek ve yaşanan ekonomik daralmayı bertaraf etmek için hayata geçirilecek düşük faizli ‘TOBB Nefes Kredisi’ paketi uzun zamandan sonra bugün yeniden devreye sokuldu.

Kredi kapsamında işletmelerin faydalanması için toplam 6 milyar liralık kredi sağlanmasına karar verildi. Alınabilecek en az kredi miktarı ise 100 bin lira olarak belirlendi.

ÖDEMELER BU YIL BAŞLAMAYACAK!

Genellikle her yıl hayata geçirilen Nefes Kredisi ile birlikte 3 yıllık süreç içerisinde toplam 12 milyar liranın üzerinde bir kredi hacmi oluşturuldu. Bu yıl ise 7. Kez düzenlenmesine karar verilen Nefes Kredisi ile 6 milyar liralık bir kredi hacminin oluşturulması bekleniyor.

Bu yıl yapılan görüşmeler sonrasında kredi paketi için Denizbank ile anlaşma yapıldı. Kredi kapsamında alınacak faiz oranı ise yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu yıl içerisinde herhangi bir anapara ve faiz ödemesi yapılmayacak. Her Bir Şirket En Az 100 Bin Liralık Kredi Kullanacak! TOBB Başkanı tarafından verilen müjdenin ardından konu hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, ‘TOBB ve 365 odanın yanı sıra borsa olarak başlattığımız yeni projenin sonunda 6 milyar liranın üzerinde bir kredi hedefimiz bulunmaktadır. Kredi faizi ise yüzde 7.5 olarak belirlendi. 2020 yılı içerisinde faizinde ya da anaparasında bir ödeme almayı düşünmüyoruz. 25 milyon liranın altında cirosu bulunan küçük işletmelerimiz için bugünden itibaren proje başlamış oldu. Üye oldukları odalar ya da borsa aracılığı ile Denizbank şubelerinden gerekli başvuru yapılabilecek’ dedi.

Vira Haber