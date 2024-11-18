Negmar Narlı Feribot’ tan Gece Yolcularına Özel Kampanya

Eskihisar-Yalova hattında geçerli olan kampanya ile otomobil geçiş ücreti 290 TL'ye düşürüldü.

Gebze- Eskihisar ile Yalova-Tavşanlı arasında feribot seferleri düzenleyen Negmar Narlı Feribot, gece saatlerinde yolculuk yapacak vatandaşlar için avantajlı bir kampanya dönemine start verdi. 7/24 kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışan firma, "Erken kalkan yol alır" sloganıyla duyurduğu kampanyada, gece geçişlerinde önemli bir indirim sunuyor.

Negmar'ı Seç Hesaplı Geç

Konforlu ve hızlı feribotlarıyla dikkat çeken Negmar, dinamik ve güler yüzlü hizmet anlayışını ekonomik fiyatlarla destekliyor. Kampanya kapsamında, akşam 22:00 ile sabah 10:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek otomobil geçişlerinde yolcular, 290 TL'lik özel fiyattan yararlanabilecek. Bu indirimli tarife ile şirket, "Negmar'ı seç hesaplı geç" sloganıyla yolcularına ekonomik bir alternatif sunuyor.

Marmara Denizi'nin iki yakası arasında seyahat eden vatandaşlar için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayan kampanya, özellikle gece yolculuğunu tercih eden sürücüler için avantajlı bir fırsat sunuyor. Negmar'ın başlattığı bu kampanya ile yolcular, konforlu ve güvenli yolculuk deneyimini uygun fiyatlarla yaşama imkânı buluyor.

Vira Haber