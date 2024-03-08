Negmar ve Mor Aronya’dan Kadın Sürücülere Hediye

Eskihisar - Tavşanlı arasında, modern iskeleleri, son teknoloji feribotları ve uzman çalışan kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Negmar Narlı Feribot ve mucizevi meyve aronyayı dalında yetiştirip tüketicilerle buluşturan Mor Aronya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sürücüleri sürpriz bir hediye ile karşıladı.

İki kız kardeş olan Aynur Rona ve Songül Koç tarafından kurulan Mor Aronya, mucizevi meyveyi özenle işleyerek, kurutulmuş aronya, aronya sirkesi, tozu, suyu, konsantresi, reçeli, marmelatı, kapsülü ve çiğnenebilir jeli olmak üzere farklı, pratik ve lezzetli formlarda sunuyor.

“Kadınların aronyanın sağlık üzerindeki faydalarından yararlanmasını hedefledik”

Kadın girişimciler olarak evde ya da işte hayata emek veren kadınların gücüyle toplumun daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Mor Aronya Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Rona, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Negmar Narlı Feribot ile yolculuk eden kadınlara özenle geliştirdiğimiz Mor Aronya Gummy ile bir sürpriz yapmak istedik. Feribot geçişi ile yolculuklarına mola veren kadınlarımızın aronya meyvesinin sağlık üzerindeki faydalarından yararlanmalarını hedefledik” dedi.

Türkiye’de ilk aronyalı gıda takviyesini hayata geçirdiklerinin altını çizen Aynur Rona, “Yüksek antioksidan oranı ve içerdiği birçok vitamin sayesinde "süper mevye" olarak tanımlanan aronyadan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bu doğrultuda yeni ürünler için Ar-Ge çalışmalarımıza da durmadan devam ediyoruz” diye konuştu. Aronyanın sağlık üzerindeki faydalarına da değinen Rona, “Aronya, bilinen diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içermesinin yanında C vitamini, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin içeriyor. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum, manganez ve yüksek oranda life sahip olan aronya bağışıklığın güçlenmesi, alerjilerin gerilemesi ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda takviye edici gıda rolünü üstleniyor. Yüksek tansiyon, anti-aging, karaciğer sağlığı, diyabet, kalp ve damar sağlığı, alerji gibi kronik rahatsızlıklar, radyasyonun olumsuz etkileri ve zihin sağlığı konularında iyileştirici özelliği de bulunuyor. Çiğnenebilir jel formu ve çilek aroması ile Gummy ürünümüz hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından kolaylıkla tüketilebiliyor. Günlük hayatın yoğun temposundaki yetişkinler efervesan, kapsül ve gummy ile beslenmelerini ve bağışıklıklarını destekleyebilirler” diye belirtti.

Mor Aronya Gummy bağışıklık sistemini destekliyor

Aronya meyvesinin sağlık üzerindeki faydalarından yararlanmanın eğlenceli ve kolay yolu Mor Aronya Gummy, gün boyu zinde kalmaya yardımcı oluyor. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde hastalıklardan korurken, inflamasyonu azaltıyor ve güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıyor.

Mor Gummy Aronya’nın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için 4-11 yaş arası çocukların günde 2 gummy, 11 yaş üzeri çocukların ve yetişkinlerin ise günde 2 ila 4 gummy tüketmeleri öneriliyor.

Vira Haber