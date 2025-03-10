Negmar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj

Uluslararası denizcilik ve lojistik alanında faaliyet gösteren Negmar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Bugün, hayatın her alanında ilham veren, üreten, emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!" mesajını paylaştı. Şirket, kadınların iş dünyasındaki artan rolüne dikkat çekerken, toplumsal kalkınmanın kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Aynur Rona tarafından yapılan açıklamada, şirketin kadın istihdamını artırmaya yönelik politikaları ön plana çıkarıldı. Lojistik ve denizcilik gibi geleneksel olarak erkek egemen sektörlerde kadın çalışanların sayısını artırmayı hedefleyen şirket, bünyesinde kadın çalışanlar için esnek çalışma saatleri, doğum izni sonrası kademeli işe dönüş programları ve kariyer gelişimi fırsatları sunulduğu da vurgulandı.

Negmar'ın bu yılki 8 Mart mesajında, kadınların yalnızca ekonomiye değil, sosyal ve kültürel hayata da katkılarının altı çizildi.

Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Aynur Rona "Kadınların güçlenmesi sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma açısından da kritik öneme sahiptir. Negmar olarak, tüm kadınların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket, önümüzdeki dönemde kadın çalışan sayısını daha da artırmayı ve yönetim kademelerindeki kadın temsilini güçlendirmeyi hedefliyor.