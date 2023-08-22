Nerea Yacht, Ny40 Ile Cannes Yachting Festival’de

BLC Yachts ile Türkiye’de distribütörlüğü yapılan Nerea Yacht, kurulduğu günden bu yana estetik hatları, sportif performansı ve son derece yüksek kişiselleştirme düzeyiyle öne çıkan İtalyan tersanesinden 12 metrelik NY40 yatı ile Cannes Yachting Festival'ine katılacağını duyurdu. Tasarımcılar, usta zanaatkarlar ve uzman teknisyenlerin uyumlu bir bileşimi tarafından tasarlanmış olan NY40, Nerea Yacht DNA'sını ve kurucusu Dario Messina'nın denizcilik fikrini mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor.

Cannes Yachting Festival’inde sportifliği tartışılmaz bir versiyonla sergilenecek çıkacak olan yeni NY40 modeli klasik sanata özgü orantılardan ve çizgilerden ilham alan zamansız bir güzelliği garanti ediyor. Tekne ayrıca, özel dikim bir takım elbise gibi sahibinin tercihlerine ve taleplerine göre uyarlanabiliyor. Yerleşim, malzeme ve dokunuşların özelleştirmesi, Nerea Yacht'ın IDEAEITALIA stüdyo tasarımcıları Alessio Battistini ve Davide Bernardin ortaklığı ile hayat buluyor.

Zuccheri Yacht Design tarafından tasarlanan "V" gövde sayesinde sportif ve dinamik ruh, dış hatlarda ve navigasyonda onu son derece performanslı ve konforlu kılıyor. 12,19 metrelik toplam uzunluk ve 4 metrelik genişlik, NY40'a büyük bir yaşanabilirlik sağlar ve 10 ila 12 kişiyi ağırlayabilir.İki Yanmar 8LV370Z motorlu kuyruk motoru motoru, NY40'ın bu versiyonunun 25 deniz mili seyir hızında ve maksimum 38 deniz mili hıza ulaşmasını sağlar.

Vira Haber