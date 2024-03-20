Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru, Sinop’ta Yüzerken Görüntülendi

Sinop'ta, su samurunun denizde yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sinop kent merkezi Bahçeler Plajı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Vira Haber