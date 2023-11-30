NGL, İsminin Hakkını Veriyor

NGL Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin İskandinav ülkeleri ile dış ticaretinin rekor tazelediğini hatırlatarak, “Bölge ülkelerine taşımalarımızı son iki yılda yüzde 22 artırdık” dedi.

Türkiye’nin, İskandinav ülkeleriyle ticareti giderek büyüyor. TÜİK verilerine göre ocak-ağustos döneminde İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya ile dış ticaret hacmi 7 milyar 108 milyon dolarla rekor düzeye ulaştı. Türkiye ile dış ticaretindeki güçlü büyüme, bölgenin lojistik sektörü için de önemini artırdı.

Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Avrupa’ya taşımacılık hizmeti veren NGL, Türkiye ile İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya arasındaki gücünü de artırıyor. İsmini kuzeyden alan şirket, Türkiye’nin ihracat ürünlerini İskandinavya’ya, bölge ülkelerinin ürünlerini de Türkiye’ye ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye için önemli bir pazar haline geldi

NGL Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkeleri arasında yer alan İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’nın, Türkiye için önemli bir pazar haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin bu ülkelerle gelişen ticaretinin, bölgenin lojistik açıdan da önemini artırdığına dikkati çeken Emanetoğlu, “İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’ya yoğunlukla tekstil, otomotiv, madeni eşya ve mobilya ürünleri, meyve-sebze, makineler, mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar ile plastik ve mamulleri taşıyoruz.” diye konuştu.

Emanetoğlu, bu ülkelerden ithalat taşımalarında ise mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, eczacılık ürünleri, plastik ve mamulleri, madeni eşya, kimyasal ürünler, kâğıt ve otomotiv ürünlerinin öne çıktığını anlattı.

“En zorlu koşullarda dahi durmadık”

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kara yolu ağırlıklı yürüttüklerini, talebe göre hava, deniz ve demir yolu ile intermodal taşımacılık yaptıklarını dile getiren Emanetoğlu, şunları da kaydetti:

“Komple veya parsiyel ithalat ve ihracat yükleri için her iki günde bir sefer düzenliyoruz. Acil gönderiler için minivanlarımızla da hizmet veriyoruz. En zorlu hava koşulları ve küresel şartlarda dahi ülkemizin bu bölgeyle ticaretinin kesintisiz sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz.”

Vira Haber