Nijerya'dan Yola Çıkan LNG Gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye Ulaşacak!
Nijerya Bonny Limanı'ndan seyre başlayan "LNG Bonny II" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.
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Nijerya Bonny Limanı'ndan seyre başlayan "LNG Bonny II" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.
Uluslararası gemi takip sistemlerinin verilerinden edinilen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : nijerya, lng, lng bonny II
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