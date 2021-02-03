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Nijerya'dan Yola Çıkan LNG Gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye Ulaşacak!

Nijerya'dan Yola Çıkan LNG Gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'ye Ulaşacak!

Nijerya Bonny Limanı'ndan seyre başlayan "LNG Bonny II" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.

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Nijerya Bonny Limanı'ndan seyre başlayan "LNG Bonny II" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.

Uluslararası gemi takip sistemlerinin verilerinden edinilen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Vira Haber

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