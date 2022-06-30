NLG Danimarka Taşımalarında Yüzde 30 Büyüme Hedefliyor

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Efe Çavuşoğlu, Danimarka-Türkiye taşımalarında ihracat ve ithalat firmalarına, ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle hizmet verdiklerini belirtti. Hızlı ve maliyet odaklı çözümlerle müşterilerine rekabet avantajı kazandırdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Böylece rekorlar kıran karşılıklı ticaretimizin daha da artmasına da katkı sağlıyoruz.” dedi.

Kuzey Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yaptığı taşımalarla öne çıkan Norther Global Logistics (NGL), bu yıl Danimarka taşımalarındaki payını artırmayı hedefliyor. Türkiye ile Danimarka arasında haftalık düzenli çıkışlar gerçekleştiren şirket, parsiyel ve komple taşımalarıyla farklı sektörden yüklere özel çözümler sunuyor.

NGL Yönetim Kurulu Üyesi Efe Çavuşoğlu, bu yılın ilk yarısı itibarıyla Danimarka taşımalarında hızlı bir ivme yakaladıklarını, yıl sonunda bu hatta bir önceki yıla göre yüzde 30’luk büyüme hedeflediklerini belirtti.

“İkili ticaret rekor kırdı, pazar payımızı artırmaya odaklandık”

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatı ile Danimarka’dan ithalatının geçen yıl rekor kırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “İhracat yüzde 25 artarak 1,3 milyar dolara, ithalat da yüzde 29 yükselerek 1,1 milyar dolara ulaştı. Biz NGL olarak ikili ticaretin daha da artabileceğine inanıyoruz. İthalatçı ve ihracatçı firmalara özel çözümlerimizle ticaret artışına katkı sunuyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu sene Danimarka hattında pazar payımızı artırmaya odaklandık.” diye konuştu.

Hedef ülke bazlı güçlü büyüme stratejisi

Çavuşoğlu, Danimarka-Türkiye hattında haftalık karşılıklı seferler düzenlediklerini, ithalat yüklerini 7-8, ihracat yüklerini 8-9 günde kapıdan kapıya teslim edebildiklerini söyledi. Farklı araç türlerine sahip geniş filolarıyla birçok sektöre ait yükleri parsiyel ve komple olarak taşıyabildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Taşımacılığın yanı sıra depolama taleplerini karşılıyor, barkodlama, paketleme gibi katma değerli hizmetler de veriyoruz. Güvenli ve maliyet odaklı çözümlerimizle müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, NGL olarak küresel gelişmeleri ve uluslararası lojistik piyasasını yakından takip ettiklerini ve hedef ülke bazlı stratejileriyle güçlü büyümelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

