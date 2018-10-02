Norveç okyanus kirliliği ile mücadele için harekete geçiyor

Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Nikolai Astrup, bu yılın başlarında gelişmekte olan ülkelerde yaşanan çevre kirliliğinin sebeplerini araştırmak ve bunun için çözümler üretilmek adına Gana'yı ziyaret etmişti. Bakan, ülkedeki plajların ve benzeri kamusal alanların temizliğini sağlayan ekiplerle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kısa bir istişareden sonra katılımcılara “Peki çöpler toplandıktan sonra nereye giderler?” sorusunu soran Bakan, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde “Denizler ve okyanuslar” cevabını aldı.

Gana gibi gelişmekte olan ülkeler, atıkları doğru bir şekilde yok edebilmek veya geri dönüştürebilmek için gerekli altyapıya sahip değiller, bu da çöplerin çoğu zaman okyanuslara, denizlere ve akarsulara bırakıldığı anlamına geliyor. Bu durumun önüne geçebilmek Norveç elini taşın altına koymaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Norveç Başbakanı Erna Solberg, okyanusları temizlemek ve kirliliğin önüne geçebilmek için Norveç hükümetinin 200 milyon dolar değerinde bir fon ayırdığını duyurdu.

Küresel Vatandaşlık Danışmanı Michael Sheldrick konuyla ilgili “Eğer deniz kirliğinin yoğun olduğu bölgelere bakarsanız hepsinin atık yönetiminin uygun şekilde finanse edilmediği ülkeler olduklarını göreceksiniz” açıklamalarında bulundu. Sheldrick ayrıca dünyanın her bir yanındaki doğa aktivistlerine ülkelerinin vatandaşlarını ve hükümetlerini okyanus kirliliğine karşı bilinçlendirmelerini rica ediyor.

Ayrıca ayrılan fondan 75 milyon dolarlık bir bütçe de dünya çapında daha güçlü atık yönetimi sistemleri kurabilmek için kullanılacak.

Bu fonun yanı sıra, Norveç dünyanın dört bir yanında bir çok farklı projeye de öncülük ediyor. Bu projelerden biri, ülkelerin sokaktan çöp toplamak için vatandaşlara yaptıkları ödemeleri ve teşvikleri kapsıyor. Geçtiğimiz günlerde Tayvan, benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Vatandaşlar artık çöp toplayarak ve imha ederek biriktirdikleri puanları ulaşım için kullanabiliyorlar.

Vira Haber