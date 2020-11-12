Norveç'te Bin Yıllık Viking Gemisinin Enkazı Bulundu

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden (NIKU) arkeologlar, yeraltının derinliklerinde gizlenmiş, bin yıl öncesine dayanan benzersiz bir Viking mezarlık alanı ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, ayrıca ziyafet salonu, kült evi, çiftlik evi ve bir geminin kalıntılarını da keşfetti.

DEMİR ÇAĞI'NIN EN BÜYÜK MEZAR HÖYÜKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

NTV’nin haberine göre Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmada, söz konusu keşfin Norveç'in güneyinde yer alan Gjellestad sit alanında yapıldığı belirtildi. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'ne göre Gjellestad, İskandinavya'daki en büyük Demir Çağı mezar höyüklerinden biri olan Jell höyüğüne ev sahipliği yapıyor.

RADAR TARAMASI KULLANILDI

Araştırmacılar, yüzeyin altındaki yapının haritasını çıkarmak için yere kadar nüfuz eden bir radar kullarak, kazı yapmak zorunda olmadan antik mezarlığı ve gemi kalıntılarını açığa çıkardı. Çalışmanın 2017 bölgeye yapılması planlanan bir inşaat projesinden önce şüpheli kalıntıların bulunmasının ardından başlanıldığı kaydedildi.

DÖNEMİNE GÖRE OLDUKÇA BÜYÜK VE NADİR BİR GEMİ

Bununla birlikte radar taraması, arkeologlar tarafından çok büyük ve nadir olarak kabul edilen geminin yaklaşık 20 uzunluğunda olduğunu ve yerin bir buçuk metre altına gömüldüğünü ortaya çıkardı. Bazıları yıkılmış olsa da, radar ayrıca bölgede bir zamanlar yaklaşık 30 metre genişliğinde 13 mezar höyüğünün var olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan sit alanı, Vikinglerin yaşamları hakkında benzersiz bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, Jell Höyüğü’nün muhtemelen Milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılmış olabileceğine inanıyor, ancak gemi yüzyıllar sonra gömülmüş gibi görünüyor. Bu yüzden araştırmacılar, Gjellestad’ın İskandinavya tarihinde, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Vikinglerin yükselişine kadar olan dönemde önemli bir rol oynadığına inanıyor.

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