Norveç'ten Sefine Tersanesine İki Sipariş Daha

Norveçli firmanın sipariş ettiği gemiler 6 bin metreküp tatlı su alacak ve balıkları canlı olarak taşıyacak. Bunun yanı sıra gemiler LNG, biyogaz ve potansiyel olarak amonyak kullanabilecek çift yakıt teknolojisine sahip olacak.

Salt Ship Design tarafından tasarlanan bu gemilerle birlikte Yalova'da faaliyet gösteren Sefine Tersanesinin Norveçli firmadan aldığı gemi siparişi toplamı 8’e ulaşmış olacak.

Vira Haber