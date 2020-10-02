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Norveç'ten Sefine Tersanesine İki Sipariş Daha

Norveç'ten Sefine Tersanesine İki Sipariş Daha

Norveç firması Aquaculture Shipping için bugüne kadar 6 balıkçı gemisi inşa eden Sefine Tersanesi, şimdi de aynı firmadan iki yeni balıkçı gemisi siparişi daha aldı.

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Norveçli firmanın sipariş ettiği gemiler 6 bin metreküp tatlı su alacak ve balıkları canlı olarak taşıyacak. Bunun yanı sıra gemiler LNG, biyogaz ve potansiyel olarak amonyak kullanabilecek çift yakıt teknolojisine sahip olacak.

 

Salt Ship Design tarafından tasarlanan bu gemilerle birlikte Yalova'da faaliyet gösteren Sefine Tersanesinin Norveçli firmadan aldığı gemi siparişi toplamı 8’e ulaşmış olacak.

 

Vira Haber

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