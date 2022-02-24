Odessa Açıklarında Türk Gemisi Vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor. Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin, bir sonraki yüklemesi olan Rusya'nın Novorossisk Limanı'na hareket etmeden önce ambar temizliği için gelen Ukraynalı temizlik personelinin temizlik yaptığı sırada ses bombasının atılması üzerine ambarda oluşan hasar sonucu temizlik personelini de alarak ile limandan ayrılıyor. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."