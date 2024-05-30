Öğrenciler Diplomalarını Yüzerek Aldı

Fatsa ilçesindeki okulun bahçesinde düzenlenen yıl sonu etkinliği, denizcilik kıyafetlerini giyen mezun öğrencilerin bir alt sınıftakilere Türk bayrağını devretmesiyle başladı.

Öğrencilerin şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladığı programda, şehitler anısına da denize çelenk bırakıldı. Mezun olan öğrenciler, denize atılan pet şişe içerisindeki diplomalarını yüzerek aldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Samet Ertunç yaptığı açılış konuşmasında, “Okulumuz, ülkemizin ilk ve tek denizcilik lisesi olan Ordu Denizcilik Lisesinin kapanması sonrasında, 1994 yılında, bahçesinde buluştuğumuz bu binada, ilimizin tek ve Türkiye'nin 5. Denizcilik Lisesi olarak kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar okulumuz, idareci ve öğretmenlerinin büyük gayret, çaba ve özverileri ile başarılı çalışmalar yapmış, adını denizcilik sektöründe duyurmuş, mezun öğrencilerinin mesleklerine verdikleri değer ve katkılarıyla sektörde ün kazanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak Fatsa Denizcilik mezunları, sektörde tercih edilen ve aranan elemanlar olmuşlardır” dedi.

Programa, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Soner Kocatepe ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vira Haber