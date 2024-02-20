Oğuz Ünlüer, SÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Simülatör Merkezini İnceledi

Sakarya Uygulamalı Birimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen 2023-2024 Akademik Bahar Yarıyılı İlk Ders Etkinliğine İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer konuşmacı olarak katıldı. “Deniz Ticaret Odalarının Denizcilik Sektöründeki Rolü’’ başlıklı sunum gerçekleştiren Oğuz Ünlüer’e sunumunun ardından Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Yüksekokulda incelemelerde bulunan Şube Yönetim kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer, Okul Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş’tan okul hakkında bilgiler aldı. Oğuz Ünlüer son olarak, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından okula kazandırılan ve açılışını İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın gerçekleştirdiği GMDSS simülatörü başta olmak üzere, okulda bulunan simülatör merkezinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vira Haber