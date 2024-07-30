Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan Tarihi Madalya

Böylece Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk madalyasını okçulukta kazandı. Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bu turda Çin ile karşılaşan milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli oyuncuları tebrik etti.

Öte yandan Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde Fransa'yı mağlup eden Güney Kore altın madalyanın sahibi oldu.

Vira Haber