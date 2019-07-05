Okyanus altında dünyanın en büyük tatlı su havzası

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu yakası kıyılarında yeterince derine gidildiğinde ortaya çıkan bu havzada tatlı su bulan araştırmacılar şaşkınlığa uğradı.

New Jersey'den Massachusettes eyaletine kadar olan boylamdaki okyanus tabanının altında yer alan iki bin 800 kübik kilometrelik havza dünyada bilinen en büyük tatlı su havzası unvanını almış oldu. şimdi buna benzer başka tatlı su havzalarının olup olmadığı araştırılıyor.

İnsanlığın geleceği için hayati olabilir

Araştırmayı gerçekleştiren Columbia Üniversitesi ve Woods Hole Oceanographic Enstitüsü uzmanları keşfedilen havzanın dünyanın artan popülasyonu için hayati ölçüde gerekli bir doğal kaynak haline gelebileceğini aktarıyor.

Journal Scientific Reports'da yayınlanan araştırmaya göre 1970'lerden bu yana bölgede petrol için sondaj yapan şirketler tatlı suyun olduğu ufak ceplere rastlayıp duruyordu ancak burada ne kadar tatlı su olduğu bilinmiyordu.

Buzul çağında oluştu

İnceleme sonucu ortaya çıkarılan bu dev havzanın buzul çağı sırasında oluştuğu ve okyanus altında hapsolduğu belirtiliyor. Okyanus tabanının 200 metre kadar altında olduğu anlaşılan bu havzanın kıyıdan 120 km açığa kadar uzandığı hesaplandı.

Bilim insanları son buz çağında tatlı sudan oluşan dev buzulların kayalar altında kalarak hapsolduğunu ve bu şekilde eridiğini düşünüyor. Ayrıca havzanın farklı yerlerden gelen yeraltı tatlı suları ile de beslenmeye devam ettiğine inanılıyor.

Vira Haber