Okyanuslar Hızla Isınıyor

Atlantik Okyanusu’nda Uruguay açıklarındaki dört farklı derinlikteki istasyonlardaki ölçümleri kaydeden bilim insanları, okyanus dibinin daha önce düşünüldüğünden daha fazla ısındığını keşfetti. Buna göre, 2009 ve 2019 yılları arasında, 1360m ile 4757m derinlik arasındaki noktalardaki su 0,02 ile 0,04 derece ısındı.

ÖNEMLİ ETKİLERİ OLACAK

Araştırmacılar, değişikliğin küçük gibi göründüğünü fakat küresel çapta bakıldığında büyük etkileri olacağı konusunda uyardı. Çalışmanın başyazarı Christopher Meinen, “Derin okyanusların büyüklüğü düşünüldüğünden bu muazzam bir ısı miktarı” ifadelerini kullandı.

FIRTINALARIN SAYISINDA VE ŞİDDETİNDE ARTIŞ YAŞANABİLİR

Dünya tarafından emilen ısının yaklaşık %90’ı okyanuslarda birikiyor. Ardından biriken ısı, su moleküllerinin genişlemesini sağlayarak deniz seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Araştırmacılar yükselen su sebebiyle, dünyanın birçok noktasında ölümcül olabilen ve maddi zarar yaratabilecek fırtına ve kasırgaların meydana gelebileceğini belirtti.

Bununla birlikte bilim insanları, küresel karaların ve su yüzeyinin, okyanusların dibinden çok daha hızlı ısındığını söyledi. 2019’da yapılan bir çalışmada okyanus yüzeyi sıcaklıklarının 0,56 derece arttığı belirtildi. NOAA araştırmacıları okyanus yüzeyi sıcaklığında 0,95 derece artış hesapladıklarını kaydetti.

TEMEL NEDEN İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Meinen, yeni bulguların insan kaynaklı iklim değişikliğiyle tutarlı olduğunu söyledi. Ancak derin okyanus hakkında uzay araştırmalarından daha az çalışma yapıldığını ve tarihsel veri bulunmadığı söyleyen Meinen, “Saatten saate ve günden güne farklılık gösteren yüksek değişimler kaydetmeyi beklemiyorduk. Derin okyanusun hızla ısınmasına neden olan faktörler var, ancak bu sürecin nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz” dedi.

Kaynak: İklim Haber

Vira Haber