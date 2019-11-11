Okyanuslardaki canlı dengesi bozuldu

Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, okyanuslardaki canlı dengesini bozuyor. Hava sıcaklıklarıyla birlikte su seviyeleri yükselirken, ısınan sular bazı deniz canlılarının aşırı üremesine yol açarak diğer bazı canlı türlerine yönelik riski arttırıyor.

Kuzey California kıyıları üzerinde uçan insansız hava araçları araştırma droneların çektiği videolarda, suyun altındaki ekosistemin çökmesi dikkat çekiyor.

California Üniversitesi’nden Cyntia Catton, “Son 100 yıldır gerçekten sağlıklı yosun ormanları, istikrarlı bir ekosistem vardı. Ancak son dört beş yıldır, yosun ormanlarında ciddi bir azalma görüyoruz” sözleriyle durumu özetliyor.

Bilim adamları bu bölgede, birçok balığa ve deniz kabuklusuna gıda ve sığınak sağlayan yosun ormanlarının yüzde 90 azaldığını söylüyor. Uzmanlara göre bu, okyanuslardaki mor deniz kestanesi nüfusundaki patlamadan kaynaklanıyor.

Oregon Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi’nden Steven Rumrill, “Bunlar çok büyük rakamlar. Yemek arayan ve otlayan milyonlarca yeni deniz kestanesinden bahsediyoruz ve bunlar, yosunların yok olması gibi ekolojik sonuçlar doğuruyor” diyor.

Bu sorunla mücadele yolları arayan yaratıcı araştırmacılara, özel sektör de yardım etmiş. Brian Takeda, Urchimomics firmasının CEO’su.

Takeda, “Aşırı otlayan ve yosun ormanlarını tahrip eden deniz kestanelerini topluyoruz ve çiftlikler kuruyoruz. Bunları, değerli bir deniz ürünü olan ve sushide kullanılan uniye yani deniz kestanesi yumurtasına dönüştürüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Firma yetkilileri ve araştırmacılar, deniz kestanelerini pazarlamanın, bu dikenli canlıların okyanuslarda yarattığı tahribatı azaltacağını, hatta geriye çevireceğini söylüyor.

California Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi’nden Laura Rogers-Bennet, “Sadece yeni bir deniz ürünü temin etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yosun ormanlarının yeniden canlanmasına da yardım ediyoruz” diyor.

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Çevreciler, deniz kestanelerinin artmasından ve yosun ormanlarının mevcut durumundan iklim değişikliğini sorumlu tutuyor.

Okyanus Programı’ndan Norah Eddy, “Kıyılarımızda bir sıcak dalgası görüyoruz. Ve yosun ormanları su sıcaklığındaki değişikliklere karşı çok hassastır” diyor.

Yosun ormanları soğuk ve besin zengini sularda yaşıyor. Deniz kestanesi çiftlikleri yosun ormanlarını korumanın yollarından biri. Ancak uzmanlar, su sıcaklıkları arttıkça, yosunların tehdit altında olmaya devam edeceğini söylüyor.

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