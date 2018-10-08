Okyanusun tehlike işaretlerinden biri kare dalgalar

Okyanusun tehlike işaretlerinden biri de kare dalgalar. Bu doğa olayını izlemek büyüleyici olsa da sörfçüler, tatilciler ve tekneyle açılanlar için oldukça tehlikeli.

Yukarıdaki fotoğraf Fransa’nın batısında yer alan Île de Ré ismindeki adanın yakınlarında çekilmiş.

Farklı havaya sahip bölgelerden gelen dalgalar farklı havaya sahip bir bölgeye gelerek bu şekilde bir görüntü oluşturuyor.

Ortaya göz kamaştırıcı bir görüntü çıksa da doğa olayı çok tehlikeli. Okyanusta gerçekleşen doğa olayı meraklıları kendisine çekebiliyor. Ancak bu doğa olayı gemileri bile batırabilecek kadar güçlü.

Uzmanlar doğa olayı sonucunda batan gemilerin neden battığını kesin olarak açıklayamıyor.

Böylesine bir doğa olayına tanık olduğunuzda olay yerinde hızla uzaklaşmalı ve etraftakileri uyarmalısınız.

Vira Haber